/ / Senador de MT critica oposição por resistência à reforma do ensino médio

O senador José Medeiros (PSD) durante pronunciamento, realizado ontem, fez duras críticas às ocupações das escolas e também a resistência da oposição à reforma do ensino médio. “Essa reforma vem sendo debatida há 20 anos no MEC. Foi inclusive defendido pelo PT em 2014.





Mas, agora, ele e os seus puxadinhos estão debatendo contra. Eles pegam os estudantes, que têm preguiça até de ler o texto da reforma, para falar só os chavões que saem daqui desta tribuna, ditos pela senadora Vanessa Grazziotin. Eles pegam o que os oráculos dizem e começam a repetir”. Medeiros lembrou a proposta de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff que previa a redução de disciplinas no ensino médio. Segundo disse, Dilma afirmou que o número alto de disciplinas desestimulava o aluno do ensino médio.





“A Dilma disse o seguinte: está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma no ensino médio, começando pelo currículo. É preciso implantar uma mesma base curricular para as escolas de ensino médio, pois só assim será possível estabelecer metas e prazos a serem cumpridos”. Segundo o senador, Dilma disse que esse modelo atual de ensino é uma das causas de evasão escolar.





“A ex-presidente, no programa eleitoral, foi categórica em dizer que era preciso repensar o seguinte: hoje o aluno do ensino médio tem doze matérias, o que já é um excesso. Se reprova em uma, ele tem que fazer as doze novamente. Isso é desestímulo e uma das causas da evasão nesse nível de ensino.





Nossa proposta é dotar o mesmo sistema do ensino superior, onde o aluno só tem que repetir a matéria na qual foi reprovado. Além disso, precisamos diminuir o número de matérias e atualizarmos alguns temas de estudos de acordo com as necessidades do mundo atual”. Ele criticou também a oposição por plantar informações de que a atual crise na economia brasileira seria culpa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.





“Primeiro não tinha crise, depois existia sim a crise, mas era culpa do mundo. Em seguida, a crise era perseguição do Congresso e da mídia. Após a queda inevitável pelos crimes de responsabilidade cometidos, a crise passou a ser ação implantada pelo Michel Temer e seus aliados.





Mas eles sempre nos surpreendem e agora a culpa do Brasil não estar bem em sua economia foi do Fernando Henrique Cardoso, que lá atrás nos ‘afundou’. Gostaria de saber como Lula conseguiria implantar os programas sociais, a maioria cópias do próprio FHC, se não tivesse dinheiro em caixa quando assumiu.





Sinceramente falando, tem horas que eu os vejo na retórica e me pego a pensar: onde é que eu estava nos últimos anos ao invés deste paraíso que detalham?”.

Da Assessoria