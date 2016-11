/ / Senado aprova PEC do teto dos gastos em primeiro turno

Texto principal da Proposta de Emenda à Constituição 55 foi aprovado por 61 votos a 14. Votação do segundo turno é prevista para o dia 13 de dezembro.

Por Senado Federal

Antes da votação no Senado, a PEC já havia sido aprovada em dois

turnos na Câmara dos Deputados

O texto principal da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto dos gatos foi aprovado na noite desta terça-feira (29), em primeiro turno pelo Senado Federal. No total, foram registrados 61 votos a favor e 14 votos contra.

De autoria do governo federal, a PEC 55 propõe limitar as despesas primárias da União, a partir de 2017, ao que foi gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. O objetivo é conter o aumento da despesa primária, que cresceu 6% acima da inflação entre 2008 e 2015.

Antes da votação no Senado, a PEC já havia sido aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. Por ser uma proposta que altera a Constituição Federal, a PEC do teto também precisa de aprovação em dois turnos no Senado Federal.

Com a aprovação desta noite, a proposta deverá ser analisada em segundo turno no próximo dia 13 de dezembro .