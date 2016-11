Segundo a Associação dos Produtores de Leite de Mato Grosso (Aproleite-MT), a expectativa é o aumento na produção de leite nos próximos meses. Da Redação

Agora da para ir até o supermercado, a vendinha ou a padaria comprar leite. É que os produtores de Mato Grosso resolveram baixar um pouco o preço do produto em um estado que lidera o ranking de criação de gado e, portanto, onde o preço deveria ser mais baixo. A queda no preço se deve ao período de chuva que começou cedo no estado. Dos R$ 6,00, cobrados até um mês atrás o produto agora é encontrado a R$ 3,00, um preço considerado ainda caro pelos consumidores.

“Naturalmente você tem uma disponibilidade maior de pasto e é um período onde as vacas mais produzem leite. O preço cai em decorrência desse aumento de produção. E certamente vai voltar a ter reflexo nisso com aumento de preço por causa da queda na produção da seca do ano que vem, porque realmente não tem nenhum investimento na área”, declarou o Carlos Augusto Zanata, dirigente da associação.

Conforme a associação, nos últimos dois anos a produção de leite em Mato Grosso tem diminuído porque muitos produtores estão abandonando a atividade por considerá-la pouco rentável, ou seja, produzir leite custa caro e o lucro é baixo.

“Já faz dois anos que o produtor vem fazendo malabarismo para se manter na atividade. A rentabilidade é muito baixa, principalmente pelos altos custos de produção”, disse Zanata.

Em setembro, o valor pago ao produtor caiu 3,35% e até os primeiros meses do ano que vem, os preços devem cair mais.