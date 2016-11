/ / Saíram os semifinalistas do campeonato de futebol de Guarantã do Norte

O campeonato municipal de futebol de Guarantã do Norte já tem as equipes que estarão disputando os jogos da semifinal. Neste ultimo final de sema (26 e 27/11), foram disputado os jogos das quartas de finais, com jogos no campo da Cotrel e no estádio Macedão.





No sábado, esteve acontecendo dois jogos no campo da Cotrel. No primeiro jogo a equipe do City Gás foi goleado pelo time da fazenda Bom futuro que atropelou o seu adversário, com isso conquistando uma vaga para a próxima fase.





No segundo jogo do sábado, entrou em campo a equipe da casa o Juventus que, também conquistou vaga para as semifinais ao vencer o time do São Miguel Arcanjo, que veio durante o campeonato fazendo uma campanha razoável, mas não foi o necessário para passar de fase.





Já no domingo no Estádio Macedão, complementando a rodada, no primeiro jogo, a equipe do Pity Motos, não conseguiu segurar o time do Black White que venceu até de certo modo fácil o seu adversário.





O segundo jogo da tarde foi o mais aguardado pela torcida, que compareceram no Estádio para torcer pela equipe sensação do campeonato, os Kaiapós que jogaram contra a boa equipe do Frio Fest. Um jogo muito disputado, mas o time da Frio Fest não conseguiu segurar a equipe dos Índios Kaiapós, que impôs um jogo de muita velocidade e mostraram assim um bom preparo físico, e com isso a todo o momento subiam ao ataque, mas pecavam nas finalizações, mas no segundo tempo do jogo conseguiram virar o placar já que foram para o intervalo perdendo.

Confira os resultados e os jogos da semifinal.





Jogo de sábado na Cotrel:

07 X 00 City Gás; Fazenda Bom FuturoCity Gás;

04 X 00 São Miguel Arcanjo. JuventusSão Miguel Arcanjo.

Jogo de Domingo no Estádio Macedão:

04 X 01 Pity Motos; Black WhitePity Motos;

04 X 02 Frio Fest. KaiapósFrio Fest.

Jogos da semifinal será no estádio Macedão com um jogo no sábado (03/12) e o outro no domingo (04/11), ambos os jogos terão inicio as 14h00min.

Sábado:

Juventus X Kaiapós.

Domingo:

Black White X Fazenda Bom Futuro

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro)