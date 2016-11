/ / Rotary Clube de Guarantã do Norte faz reunião com prefeito eleito

Rotary Clube de Guarantã do Norte/MT realizou na noite desta quinta-feira, 17, reunião com o prefeito eleito Érico Stevan. Na oportunidade os Rotarianos realizaram diversas perguntas sobre o andamento dos trabalhos e os planos para o futuro. Na medida do possível Érico foi respondendo tendo em vista que o prefeito eleito ainda não detém todas as informações sobre a situação fiscal e orçamentária do município.





Érico Stevan explanou sobre o que está planejando colocar em prática a partir do mês de janeiro próximo, mencionando a necessidade de enxugar a máquina, modernizar e agilizar o atendimento ao público, melhorar o atendimento a saúde e infraestrutura. Érico também detalhou um dos grandes projetos para o primeiro semestre do próximo ano que é a construção da sede da prefeitura municipal.





Um amplo prédio para centralizar todo o atendimento e todas as secretarias esta sendo planejado. O prefeito eleito já vem mantendo contados para futuros parceiros deste Projeto. Um dialogo bastante avançado com a Caixa Econômica vem sendo mantido e há uma perspectiva muito forte da Caixa disponibilizar os recursos necessários para a construção do prédio.





A nova sede da prefeitura que deverá totalizar entre 1.500 e 2.000 metros quadrados deverá ser construída no canteiro central da Avenida Guarantã com fachada de entrada de frente para a BR 163. Em sua fala o prefeito disse que pretende entregar a obra a população no próximo aniversário do município.





O presidente do Rotary Clube, Aparecido Donizete avaliou muito positiva a reunião. Euzébio Lucietto destacou que o pensamento do prefeito é muito bom e trouxe ânimo para todos os presentes.





Por Eugênio Caffone