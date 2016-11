/ / Rodada do campeonato municipal de futebol será complementada na 3ª Feira

A quarta rodada do campeonato municipal de futebol em Guarantã do Norte/MT terá a sua rodada complementada na próxima terça-feira (15/11) feriado nacional, com mais dois jogos, jogos este que estava marcado para ter acontecido no sábado (12/11), mas devido à chuva que caiu praticamente todo o dia, impossibilitou a pratica do esporte.





Os dois jogos do domingo (13/11) aconteceram normalmente no estádio Macedão, no primeiro jogo a equipe da Seleção Juvenil fez o seu último jogo e se despediu do campeonato colecionando mais uma derrota, desta vez foi derrotada pela boa equipe da fazenda Bom futuro.





No segundo jogo da tarde, entraram em campo as equipes do Senar e São Miguel Arcanjo, um jogo mormo mais foi o suficiente para que a equipe do São Miguel, alcançasse a sua segunda vitória e dando um importante passo para a classificação.

Confira os resultados e os jogos de terça-feira, que será disputado no estádio Macedão.

03 X 01 Seleção Juvenil; Fazenda Bom futuroSeleção Juvenil;

04 X 00 Senar. São Miguel ArcanjoSenar.

Jogos da terça-feira no estádio Macedão:

Multi Car/ Paraná X Fazenda Pantera;

Gás City Gás X Pity Motos

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Célio Ribeiro)