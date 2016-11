/ / Reproduções estilizadas de obras de arte da Antiguidade

Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizam exposição com reproduções de obras de arte das civilizações da antiguidade

Os acadêmicos do primeiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte fizeram uma exposição de reproduções de obras de arte das civilizações da antiguidade – Pré-História, Mesopotâmia, Egito e Egeu, no dia 10 de outubro, nas dependências da Faculdade, durante a disciplina Fundamentos de História da Arte, ministrada pela professora Priscila Werlang.