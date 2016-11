/ / Regiões de Mato Grosso finalizam plantio da soja; Mato Grosso atinge 95,4%

As regiões Médio-Norte e Oeste finalizaram, na última semana, o plantio da soja. Segundo o relatório do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), a primeira avançou 1,45 pontos percentuais e fechou 100% da semeadura em uma área de 3,1 milhões de hectares. A Oeste atingiu o final do plantio após avançar 0,45 pontos percentuais nos últimos sete dias. A região deve plantar 1,1 milhão de hectares.

Outras regiões de Mato Grosso também estão perto de finalizar a semeadura. No Noroeste, o plantio atingiu 99,60% de uma área prevista de 602 mil hectares. No Centro-Sul, foram finalizados os trabalhos em 99,52% de uma área de 697 mil hectares. No Nortão, os produtores plantaram a oleaginosa em 98,42% de uma área de 277 mil hectares.

No Sudeste, o avanço foi de 5,23 pontos percentuais na última semana, atingindo 98,17% de uma área de 1,9 milhão de hectares. A região mais atrasada segue sendo a Nordeste, que, apesar do maior avanço no período (28,93 pontos percentuais), atingiu 75,6% da área prevista de 1,5 milhão de hectares.

Em Mato Grosso, os trabalhos de semeadura foram finalizados em 95,46% de uma área total de 9,3 milhões de hectares. O Estado avançou 7,08 pontos percentuais na última semana, atingindo um patamar de 5,77 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado, quando 89,6% dos trabalhos de semeadura haviam sido finalizados.

Por Só Notícias/Agronotícias (foto: assessoria/arquivo)