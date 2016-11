/ / Programa gravado por Gisele Bundchen em Alta Floresta sobre mudanças climáticas estreia este mês

Vai ao ar, no Brasil, no dia 27 deste mês, o programa Years of Living Dangerously, documentário do canal National Geographic onde a correspondente da série é a modelo Gisele Bündchen, que gravou parte das cenas no município de Alta Floresta. Na região, a top percorreu boa parte do rio Cristalino, conheceu árvores centenárias e subiu em uma torre de 50 metros, que serve como ponto de observação da Amazônia.





Ao lado do diretor brasileiro do programa da Organização Não-Governamental (ONG) na Amazônia, Paulo Adario, Gisele também comentou os casos de desmatamento na área urbana de Alta Floresta. Com o ativista, a modelo ainda sobrevoou a região e se disse impressionada com o chamado “Arco do Desmatamento”, formado por áreas no Norte de Mato Grosso e Sul do Pará. “Tive que segurar as lágrimas várias vezes. Mas acho que um dos momentos que mais me chocaram foi ver o desmatamento de cima, onde se podia constatar claramente o lindo tapete verde que a nossa floresta é, e, logo ao lado, cortes geométricos enormes que pareciam não ter fim”, disse ela, em entrevista à revista Vogue, publicada este mês.





As gravações em Alta Floresta ocorreram em junho passado. Gisele também gravou partes do documentário em Novo Progresso (PA) e Brasília (DF). O programa Years of Living Dangerously que tem vários capítulos, cada um gravado por uma personalidade diferente. Nos Estados Unidos, a segunda temporada do programa estreou no dia 30 de outubro. O episódio gravado pela modelo foi exibido na quarta-feira (16).

Da Redação