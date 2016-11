/ / Presos de ferrugem são interceptados por agentes durante fuga

Agentes penitenciários de Sinop evitaram uma fuga em massa.

Por Só Noticias

Um agente penitenciário que estava de plantão no presídio Osvaldo Florentino Leite, o "Ferrugem”, informou que os servidores perceberam a tentativa de fuga, hoje, por volta das 6h20. Cerca de 20 detentos estavam na cela 1, do raio laranja. As grades dos cúbicos 1 e 2 foram serradas.





Os presos pretendiam escalar o muro utilizando uma “Maria Tereza” (corda feita com lençóis) e um gancho. Estes materiais foram apreendidos. Segundo a fonte, estes 20 detentos que estavam na cela são provisórios.





Um boletim de ocorrência será registrado na delegacia da Polícia Civil e uma investigação será aberta para saber como as serras foram parar no interior da unidade.

Como já foi informado, em julho deste ano, 11 detentos conseguiram escapar do presídio sinopense.





Os presidiários fugiram, também durante a madrugada, após escavarem um túnel de aproximadamente 30 metros da cela até o outro lado do muro. A fuga foi percebida pelos agentes prisionais apenas na manhã do dia seguinte. Alguns destes detentos foram recapturados posteriormente.