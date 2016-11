/ / Prefeito eleito por Guarantã do Norte irá cortar 50% dos cargos comissionados

O prefeito eleito Érico Stevan (PRB), já esta trabalhando no sentido de sanar este problema na saúde do município. “A nossa intenção é de que, já nos primeiros dias de minha administração já tenham os medicamentos básico no hospital municipal”, afirmou Érico. Ele ainda acrescentou que as unidades de atendimentos básicos estarão funcionando como tem de ser, visando sempre o ser humano.