/ / Prefeito eleito Érico Stevan reuniu futuros secretários para traçar metas

O prefeito eleito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves (PRB), reuniu na segunda-feira, 14, seus futuros secretários. A pauta da reunião foi informar a todos os secretários o andamento da transição e deliberar sobre as primeiras ações de governo e as metas a serem atingidas.





Após uma explanação da situação econômica do país e do estado o prefeito eleito apresentou os desafios gerais da futura administração municipal pontuando as mudanças que irá implantar na administração.





Érico destacou algumas medidas para o enxugamento da máquina administrativa, o controle geral de estoque em todas as áreas da administração municipal, o sistema de informatização a ser implantada, a nova metodologia de atendimento ao público e as ações de infraestrutura que pretende realizar ainda no primeiro semestre de 2.017.





O prefeito eleito deverá extinguir a Secretaria da Cidade e irá propor ao Conselho Curador do PREVIGUAR a extinção do cargo de Diretor Executivo onde o Gestor Financeiro e de Benefícios, Carlos Livino, servidor efetivo do órgão deverá realizar as duas funções.





A eliminação desses dois cargos proporcionará uma economia aos cofres do município de mais de meio milhão de reais nos quatro anos de gestão. Além disso, Érico está adotando medidas para cortar aproximadamente 30% dos cargos comissionados contratados.





Érico também orientou seus secretários para manterem um bom relacionamento com todos os vereadores, pois entre as atribuições dos mesmos esta a de fiscalizar, orientou que ninguém faça nada errado e não precisar temer fiscalização nenhuma.





Veja como deverá ser composto o primeiro escalão do futuro governo:

A secretaria de Coordenação e Finanças passará a se chamar Secretaria de Fazenda e terá como secretário Alacir Maria que atualmente exerce o cargo de Controlador de Contabilidade e Finanças.





A secretaria de Governo e Articulação Institucional voltará a ser Secretaria de

Administração e terá como secretário Eugênio Caffone Lima.





A Secretaria de Infraestrutura estará sob a liderança do secretário Claudiomar Paloschi.





A Secretaria de Saúde terá como secretária a enfermeira Tatiana Aranda. Tatiana foi diretora do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário nos governos de José Humberto e Chico do Garimpão e atualmente é diretora do Hospital Municipal de Matupá.





A Secretaria de Educação terá como secretário o professor Lucídio Luiz Garbinato que tem uma longa e positiva história com a educação do município.





A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo terá a frente da pasta Valéria Oliveira, que já desempenhou a função de secretária no governo do ex-prefeito Chico do Garimpão.





A Secretaria de Ação Social estará sob a liderança da professora Izabel da Costa, Izabel já esteve no cargo no início do governo da prefeita Sandra Martins, além de atuar na área social Izabel tem uma história com a educação municipal sendo professora aposentada.

Da Assessoria