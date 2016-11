/ / Prefeito Eleito de Guarantã do Norte Fortalece Parcerias com a Embrapa

O prefeito Eleito de Guarantã do Norte, Érico Stevan acompanhado do engenheiro Agrônomo Júlio Santin, participou de importante reunião com o chefe da EMBRAPA unidade de Sinop, Austeclinio Lopes Fortes Neto.





O objetivo da reunião foi deliberar futuras parcerias entre a EMBRAPA e o município de Guarantã do Norte. Durante as conversas projetou-se fortalecer o projeto de pesquisa na atividade de Florestas Plantadas e ampliar as parcerias para as atividades de piscicultura e revitalizar a bacia leiteira com novas técnicas e apoio aos produtores.

“Esse contato com a EMBRAPA nesse momento é muito importante para a gente dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos e aos Projetos de pesquisa. Também acho muito importante a gente estar fortalecendo essas parcerias com outras atividades.” Comentou Júlio Santin.





“Nosso município tem uma vocação econômica extremamente voltada para o campo, nós gestores precisamos ter essa atenção e oferecer novas oportunidades e melhores condições para o homem do campo produzir.





Não podemos pensar no campo apenas com o foco em pontes, bueiros e estradas. É necessário apresentar aos nossos produtores rurais novas tecnologias para eles terem melhor produção e rentabilidade.” Comentou Érico.

Por Eugênio Caffone