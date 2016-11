/ / Prefeito eleito de Guarantã do Norte e Diretor de escola estadual se reuniram com Deputado e Secretário estadual

Na tarde da quinta-feira (10/11) o prefeito Eleito por Guarantã do Norte, Érico Stevan juntamente com o Diretor da Escola Ocimar e o Deputado Pedro Satélite, estiveram em audiência na capital do estado, com o secretário Estadual de Educação de Mato Grosso, Marco Marrafon, para mostrar a real necessidade da liberação do recurso no valor de R$ 35 mil reais, para a construção do refeitório na Escola Albert Einstein.