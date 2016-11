/ / pós fim de relacionamento homem mata ex - mulher a facadas em Peixoto de Azevedo

O crime ocorreu por volta das 22:30hs na Rua Maceió no Bairro Nova Esperança em Peixoto de Azevedo. Por Resumo Diário

A vitima Maria Juraci Bernardino do Nascimento (37) estava morando ultimamente na casa de uma amiga no Bairro Nova Esperança e na noite desta segunda feira (07) a mesma foi surpreendida pelo seu ex-marido Jose Mariano Bernadino da Silva (44) que de posse de uma faca desferiu-lhe vários golpes causando com isto sua morte, Juraci ainda foi socorrida com vida até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, mais não resistiu os ferimentos e veio a óbito.





Segundo informações contidas no boletim de ocorrência Maria estava sentada na área da casa de sua amiga quando o suspeito chegou abriu o portão e mobilizou a vitima em seguida esfaqueou a mesma no pescoço após o ato cometido Jose Mariano foragiu do local tomando rumo ignorado a Policia Militar foi solicitada e esteve presente no local após colher todas as informações foram feitas diligencias no intuito de localizar e prender o suspeito porem sem êxito, o boletim de ocorrência foi registrada na Delegacia de Policia Civil para as investigações legais que o caso requer.





O corpo de Maria Juarici será velado no Pavilhão da Igreja Católica, o horário do velório ainda não foi divulgado pelos familiares.





Maria Juraci deixa quatro filhos fruto do relacionamento com seu ex marido que a matou.

Jose Mariano, está foragido