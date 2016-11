/ / Ponte Preta 1 x 2 Santos - Peixe vira no final e segue sonhando com título

Campinas, SP, 06 (AFI) – O Santos segue sonhando com o título brasileiro. O time da Baixada

venceu a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e torce por tropeços do Palmeiras para ter chances de brigar pela primeira colocação.

Com a vitória, o time de Dorival Júnior chega a 64 pontos, ultrapassando o Flamengo, que empatou com o Botafogo por 0 a 0 no sábado, e assumindo a vice-liderança do Brasileirão. O líder Palmeiras tem três pontos a mais e entra em campo ainda neste domingo contra o Internacional, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A Ponte Preta, por sua vez, segue com 45 pontos e se complica na briga por uma vaga no G6. O time campineiro está seis pontos abaixo do Atlético-PR, que começou a rodada na sexta posição, e perdeu boa oportunidade de se aproximar da disputa por uma vaga na próxima Libertadores.

PROTESTO NA CAMISA

Os jogadores do Santos entraram em campo com uma mensagem de protesto. Insatisfeito com a mudança no horário do jogo, que estava marcado para sábado às 21 horas e foi transferido para a manhã deste domingo, o time visitante jogou com os dizeres “Faltou Respeito” estampados nas costas da camisa de cada atleta.

PONTE NA FRENTE

O Santos começou melhor, mas não conseguia transformar a superioridade na posse de bola em chances de gol. Aos poucos, a Ponte Preta foi se soltando e surpreendeu em um rápido contra-ataque. Wendel foi lançado na área e o zagueiro David Braz chegou atrasado derrubando o adversário e cometendo pênalti. William Pottker cobrou bem e abriu o placar para os mandantes aos 21 minutos.

A equipe da Baixada sentiu o gol e não conseguiu mais reproduzir o bom futebol dos primeiros minutos de partida. Sob um Sol forte em Campinas, os dois time mostraram desgaste físico e o jogo caiu de rendimento até o intervalo.