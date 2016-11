/ / Poderosa! Lexa chega de helicóptero em feira de beleza

Cantora prestigiou o stand da grife Poisedon, que recentemente lançou sua linha de semijoias





Com a agenda lotada nesta segunda-feira, Lexa quis poupar tempo e foi de helicóptero na Hair & Beauty, feira de beleza que acontece no Rio Centro, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A noiva de MC Guimê estava toda glamorosa e posou com os fãs que a aguardavam.





A cantora se apresentou no stand da Poisedon, que lançou recentemente a linha de semijoias ‘Lexa By Poisedon’, desenvolvidas pela designer Patrícia Coelho.





Foto Divulgação/ Black Empreendimentos





Thiago Freitas