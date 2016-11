/ / Plantio de soja no Brasil segue à frente da média histórica, diz consultoria

Produtores de soja do Brasil continuam em ritmo acelerado nos trabalhos de plantio, semeando até 11 de novembro 65,4 por cento da área projetada, ante 62 por cento da média histórica para o período, informou nesta segunda-feira a consultoria Safras & Mercado.

Com as condições climáticas favorecendo e produtores buscando acelerar os trabalhos para aproveitar uma melhor janela de plantio da segunda safra de milho, as atividades estão bem adiantadas ante o mesmo período do ano passado, quando o índice era de 56 por cento.

O plantio tem avançado com um forte ritmo em Mato Grosso (maior produtor brasileiro).

A semeadura em Mato Grosso atingiu 89,5 por cento da área projetada, acima da média de 85,6 por cento para o período.

No Paraná, segundo produtor nacional, o plantio foi a 82 por cento, ante média de 81,8 por cento.

No Rio Grande do Sul, o terceiro Estado para a soja no Brasil, o plantio chegou a 30 por cento, acima da média de 26,8 por cento para o período.

MILHO

O plantio da safra de verão de milho no centro-sul atingiu 86,1 por cento da área estimada, ante 67,2 por cento no mesmo período do ano passado, segundo a Safras.

O plantio está adiantado mesmo com um aumento da área plantada, estimada em 4,152 milhões de hectares, contra 3,902 milhões na temporada anterior.