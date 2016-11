/ / Piloto de Guarantã do Norte participa do maior enduro de regularidades do Estado

Com o propósito de participar do maior evento do seguimento Enduro de Regularidades, levando o nome de Guarantã do Norte e trocando experiência, O piloto Alécio Ricardo se deslocou até a cidade de Sorriso, onde aconteceu no sábado, dia 12 de novembro, o 14º Enduro da Soja.

Realizado pelo Clube de Trilha Marimbondos, o Enduro da Soja foi palco da final da Copa Mato Grosso de Enduro de Regularidade, com aproximadamente 160 km de prova, com percurso bem variado. Os participantes tiveram que encarar troncos, raízes, areia, barro, cascalho, pedras, numa maratona que durou aproximadamente cinco horas e meia.

Os pilotos de todo o estado do Mato Grosso e também dos estados vizinhos Pará e Rondônia, compareceram para Final das Copas Mato Grosso e Norte. “Levamos o nome de Guarantã e o nome da equipe Kavuca Trilha pra cidade de Sorriso, na 14ª edição do Enduro da Soja, foi bruto, muita lama e morros, mas fiz todo o percurso, muito top, entramos na trilha às 8 da manhã e saímos as 14. Muito cansados, mas com a alma lavada”, diz Alécio Ricardo.

“Ao final da trilha já com os participantes esgotados fisicamente, a organização do evento preparou um Trail, onde os pilotos mostram suas habilidades, o Mata Trilheiro”. Ressalta o aventureiro.

Alécio afirma ainda que a experiência obtida por ele no evento será aplicada nos eventos na equipe Kavuca Trilha, e que este ano foi apenas para adquirir experiência, mas que ano que vem trarão premiações para Guarantã do Norte.

Alécio agradece a cada um dos (amigos) patrocinadores, que sem eles não seria possivel levar o nome da cidade de Guarantã do Norte para um evento deste porte

Em sua décima quarta edição, o Enduro da Soja contou com diversas novidades, desde sorteios de prêmios para os pilotos, parcelamento de inscrição, camisa personalizada com o nome dos pilotos, dentre muitas outras. Mas a principal é que a FeijoAção, ocorrida paralelamente ao evento, em sua 4ª Edição, irá reverter toda sua renda para a APAE de Sorriso.

Por O Território Web