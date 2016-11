/ / Peixoto: Devido buraco policiais empinam moto e foto viraliza na internet

Um foto que registra o momento que dois policiais da Polícia Militar empinam uma motocicleta utilizada para o trabalho viraliza no WhatsApp e também no Facebook.

Segundo informações isso aconteceu no município de Peixoto de Azevedo e um morador registrou o momento. As pessoas se dizem revoltadas com tal ação dos PMs, pois os mesmos sempre cobram uma bom comportamento no trânsito.

Ao Olhar Cidade o comandante do 15° Comando Regional da Polícia Militar relata que ao passarem por um buraco, houve a necessidade de acelerar, como estava com garupa a tendência é de empinar, “acredito que essa Guarnição está comprometida com o serviço, jamais iriam cometer esse tipo de manobra”, ressaltou.

As ruas de Peixoto de Azevedo realmente tem muitos buracos devido às chuvas e a má conservação.

Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira