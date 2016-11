/ / Palmeiras faz o dever de casa, Santos tropeça diante da raposa e time alvi verde fica à um passo do título

Dudu marca o único gol da partida, Palmeiras vence o Botafogo por 1 a 0 e fica com uma mão na taça

O Palmeiras fez de tudo para ser campeão neste domingo (20) e saiu de campo com uma mão na taça, dependendo apenas de si para ser campeão na próxima rodada diante da Chapecoense. O time alvi verde fez o dever de casa, jogando na Arena Allianz Parque o Palmeiras assumiu o domínio da partida e aproveitou as brechas no segundo tempo para abrir o placar com Dudu, autor do único gol da partida e que deixa o time paulista à um passo do título do brasileirão.





Só deu Palmeiras

Podendo ser campeão diante do Botafogo, o Palmeiras assumiu o domínio da partida, abusou de grandes jogadas e ótimas chances de gols, obrigou Sidão fazer grandes defesas e impedir que o time alvi verde abrisse o placar no primeiro tempo.

Mantendo-se fechado na marcação, o Botafogo criou poucas chances de gols e teve apenas 30% de posse de bola, no entanto foi eficiente em seu setor defensivo, impedido que o time da casa balançasse a rede.

Segundo tempo

O Botafogo deixou de lado a marcação e tornou a partida muito disputada no início da etapa final, porém deixou espaços para o Palmeiras balançar a rede. Aos 17 minutos, Gabriel Jesus cruzou na medida para Dudu, que chutou firme para o fundo da rede.

Após abrir o placar, o Palmeiras fez de tudo para preservar a vantagem, o Botafogo diminuiu o ímpeto ofensivo e facilitou para o verdão sair de campo com os três pontos.

Mão na taça

Durante os 90 minutos, os torcedores alvi verdes vibraram a cada gol do Cruzeiro, a raposa favoreceu a festa ao empatar com o Peixe em 2 a 2, deixando o Palmeiras com seis pontos de vantagem em relação ao Santos e com uma mão na taça.

Que venha a Chape

No próximo domingo (27), o Palmeiras encara a Chapecoense em sua Arena e depende apenas de si para consagrar-se campeão.

Por Bruna Ficagna