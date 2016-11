/ / Palmeiras é campeão e definição do rebaixamento fica para a última rodada

Com a vitória sobre a Chape, o Palmeiras é campeão brasileiro com uma rodada de antecedência; Inter vence o Cruzeiro e segue vivo.

Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Na tarde deste domingo, o Campeonato Brasileiro mais uma rodada decisiva, a 37ª. Além da vitória sobre a Chapecoense, que definiu o esperado título do Palmeiras com uma rodada de antecedência, a briga pelo rebaixamento irá mesmo para a última rodada, já que o Internacional conseguiu uma sofrida vitória sobre o Cruzeiro no Estádio do Beira-Rio.





O Palmeiras precisva de apenas um empate para se sagrar campeão, mas não se contentou com um ponto. O Alviverde marcou no primeiro tempo com um belo gol do lateral Fabiano e venceu a Chapecoense por 1 a 0. Com o resultado, o Palmeiras vai a 77 pontos e já não pode ser alcançado por nenuma outra equipe. A Chapecoense termina a rodada em 9ª, com 52 pontos.

Para garantir ainda mais o título Palmeirense, o Santos, que era o único com chances de atrapalhar a festa Alviverde, perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, gol de Guerrero aos 4 minutos e de Diego, aos 39. Com a vitória,o Rubro-Negro assume a vice-liderança, com 70 pontos, jogando o Santos, com 68, para terceiro. O resultado garantiu o Flamengo matematicamente na fase de grupos da Libertadores.

INTER LEVA PARA A ÚLTIMA RODADA

Com um golaço do reserva Valdívia, o Internacional conseguiu uma sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro e joga a responsabilidade para o Vitória, que joga na segunda-feira. O Inter vai a 42 pontos, mas segue dentro do Z4, na 17ª posição. O Vitória também tem 42 e enfrenta o Coritiba fora de casa, às 20h, no Estádio Couto Pereira. Independente do placar do Leão, a definição do G4 fica para a38ª rodada.

Confira os resultados da 37ª rodada Botafogo-RJ 1 x Veja mais informações sobre o jogo 1 Ponte Preta América-MG 2 x Veja mais informações sobre o jogo 2 Sport-PE Corinthians 0 x Veja mais informações sobre o jogo 0 Atlético-PR Flamengo-RJ 2 x 0 Santos Palmeiras 1 x Veja mais informações sobre o jogo 0 Chapecoense-SC Atlético-MG 1 x 2 São Paulo Internacional-RS 1 x 0 Cruzeiro-MG

Palmeiras vence a Chapecoense e é campeão brasileiro com uma rodada de antecedência