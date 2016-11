/ / Palmeiras abre seis pontos sobre o Santos e deixa Internacional na degola

Campinas, SP, 6 (AFI) – Longe de mostrar um futebol bonito, o Palmeiras continua com seu futebol de resultados. Mas esta estratégia é sucesso total na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, onde o time abriu seis pontos na liderança após vencer o Internacional, por 1 a 0. Tem 70 pontos, contra 64 do Santos que de manhã virou em cima da Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas.

O Campeonato Brasileiro -

- é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição tem cobertura completa pelo

. Os jogos podem ser acompanhados online pelo

, como também pelo aplicativo - App

- tanto no

como

.

Palmeiras comemora gol debaixo de muita chuva no péssimo gramado do Allianz Parque

MAIS PERTO

O título parece mais perto do Palmeiras, mesmo porque antes seus principais perseguidores eram Flamengo (63 pontos), em queda física, e o Atlético Mineiro (60 em quatro), finalista da Copa do Brasil e que deve deixar o Brasileiro em segundo plano. Tanto que o Galo poupou seus principais jogadores na derrota para o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira, no Paraná.

O Coxa estava sete jogos sem vencer, com quatro empates e três derrotas. Agora foi para 14.º lugar, com 42 pontos.

Agora o principal perseguidor é o Santos. O Palmeiras merece o título, afinal foi líder em 26 rodadas e está na frente da concorrência há 16 rodadas seguidas.

Atrás aparecem Flamengo, que sábado empatou sem gols com o Botafogo, e Atlético Mineiro, este mais preocupado com a decisão da Copa do Brasil. Fechando o G6, zona da Copa Libertadores, estão o Botafogo, com 55 pontos, e o Atlético-PR, com 51 pontos, mesmo tendo perdido para o Vitória, por 3 a 2, em Salvador (BA), no Barradão.

Série A - 34ª Rodada Clique para Ampliar

CRUZEIRO GOLEIA

No Mineirão, a Raposa voltou a mostrar um futebol compatível ao seu elenco e atropelou o Fluminense, por 4 a 2. O Cruzeiro tem 44 pontos, enquanto o Fluminense fica parado com 48 pontos, em nono lugar. A derrota derrubou o técnico Levir Culpi, que é um cara sincero e que paga caro pelo seu estilo.

A Ponte Preta estava há quatro rodadas empacada no 10.º lugar, com 45 pontos. Agora é sexto, perdendo vaga para a Chapecoense, que fez 1 a 0 em cima do Figueirense no duelo catarinense. O São Paulo tem os mesmos 45 pontos, porém com uma vitória a menos do que a Macaca (13 a 12) e fica em 12.º.

Torcida empurrou o Vitória para cima do Atlético-PR

VITÓRIA DE MARINHO

Com show de bola do atacante Marinho e apoio da torcida, o Vitória bateu o Atlético-PR, por 3 a 2, e saiu da zona do rebaixamento, indo aos 39 pontos. Ainda em 16.º lugar, brigando contra a degola.

Pelo menos superou o Internacional, com 38 pontos, abrindo a zona de degola, em 17.º lugar, e com uma marca incrível: há 15 jogos não vence fora de casa.

O Vitória não vencia há cinco jogos, mas continua guerreiro sob o comando do técnico Argel Fucks. O Atlético-PR não é bom visitante, tanto que há nove jogos não vence fora da Arena da Baixada.

No Estádio do Arruda, o Santa Cruz levou a melhor no ‘duelo dos lanternas’, venceu por 1 a 0 o América Mineiro e evitou a queda matemática desde já. Os dois têm 27 pontos e estão virtualmente rebaixados. Figueirense, com 33 pontos, e Internacional, com 38, completam a zona de queda, nesta rodada.

SÁBADO DE SURPRESA

A maior surpresa no sábado foi a goleada do São Paulo sobre o Corinthians, por 4 a 0, no Morumbi com mais de 50 mil torcedores. O Timão continua fora do G6, com 51 pontos, e o Tricolor se afasta, matematicamente, da ameaça de rebaixamento.

A rodada vai ser fechada na segunda-feira à noite com o jogo entre Grêmio, com 49 pontos, e Sport, com 40, em Porto Alegre, a partir das 20 horas.

Google PlayApp Store