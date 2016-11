/ / Nenhum servidor estadual terá pagamento no dia 30 de novembro

Sem dinheiro em caixa, governo Taques decreta fim dos escalonamento e diz que paga salários até 10 de dezembro. Por Jonas Jozino / 24 Horas News

Em setembro os servidores que ganham até R$ 6 mil receberam no último dia do mês trabalhado; em outubro apenas os que recebem até R$ 3 mil viram o salário entrar em suas contas.





Em novembro nenhum dos mais de 100 mil funcionários públicos estaduais vão receber seus proventos no último dia do mês, 30. O governo Pedro Taques alega que não tem recursos em caixa, reclama da falta de morosidade do Governo Federal em liberar os recursos do FEX e, desta forma, o pagamento de todo o funcionalismo público ganha uma nova data: até 10 de dezembro. O governo garante que não passa desta data.

O Fórum Sindical confirmou que já está totalmente descartado qualquer tipo de pagamento de salários no próximo dia 30 aos servidores ativos, inativos e comissionados da administração estadual.

Coube ao secretário de Gestão, Júlio Modesto, comunicar a decisão do governo do estado aos sindicalistas, alegando que devido a crise financeira que afeta Mato Grosso e vários estados da União como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que já decretou estado de calamidade financeira, não será possível cumprir o acordo no final deste mês.