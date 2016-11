/ / Nadaf nega ter dito que Taques recebeu dinheiro de caixa dois

O ex-secretário de Estado Pedro Nadaf é orientado

por seu advogado durante audiência

A assessoria jurídica do ex-secretário de Estado Pedro Nadaf negou que ele tenha citado o governador Pedro Taques (PSDB) em sua colaboração premiada firmada com a Procuradoria Geral da República, conforme nota divulgada na coluna do jornalista Lauro Jardim , no jornal O Globo .





De acordo com a publicação, o ex-secretário Pedro Nadaf teria afirmado que Taques recebeu R$ 2,5 milhões de caixa dois na sua campanha ao Governo, em 2014.





Segundo o advogado William Khalil, que responde pela defesa de Nadaf, a matéria do O Globo é “sensacionalista” e “desnecessária”.





A informação não é verdadeira, tendo apenas característica sensacionalista e desnecessária

“Não é verdade que Pedro Jamil Nadaf tenha afirmado perante qualquer autoridade judiciária ou ministerial que houve repasse de valores em situação de “Caixa 2”, para a campanha do então governador Pedro Taques ao Governo do Estado de Mato Grosso no ano de 2014, incriminando ou colocando em situação de investigação o governador Pedro Taques ou qualquer parente seu”, afirmou Khalil, em nota.





"A informação não é verdadeira, tendo apenas característica sensacionalista e desnecessária", completou.





Segundo Khalil, a divulgação não contribui para as investigações e prejudica o bom desenvolvimento das ações relativas ao caso.





“Pedro Jamil Nadaf já presta contas à justiça pelos seus atos, reiterando que se arrepende de tê-los praticados, colaborando com as autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário para o devido esclarecimento da verdade, ressarcimento e recepção de sua penalização no limite da sua responsabilidade criminal.





O ex-secretário Pedro Nadaf permaneceu preso por cerca de um ano, acusado de receber propina em troca de incentivos fiscais na gestão de Silval Barbosa.





Ele deixou a prisão no início de setembro e está usando tornozeleira eletrônica.





Confira nota na íntegra: