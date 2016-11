/ / Na Índia, Rafael Coelho marca de falta na vitória do FC Goa e revela ensinamentos de Zico

O FC Goa voltou a vencer após duas derrotas consecutivas na Indian Super League. Na última quinta-feira (03), o time comandado por Zico venceu o Pune City, fora de casa, pelo placar de 1×0.





E o gol da vitória foi marcado por um brasileiro. O atacante Rafael Coelho, de falta, anotou o seu segundo gol no campeonato e se tornou o artilheiro da equipe na competição. “Não estou muito acostumado a fazer gols de falta, mas vinha treinando bastante, ainda mais com um treinador com o Zico que me passa muitos ensinamentos de como bater corretamente na bola. Estava confiante e graças a Deus fui feliz na cobrança”, revelou Rafael Coelho.





Lisonjeado por estar sendo comandado pela segunda vez por Zico, Rafael Coelho não esconde a admiração pelo ex-jogador do Flamengo e Seleção Brasileira. “É uma honra olhar pro banco de reservas e ver um ídolo te passando instruções. Você se sente ainda mais confiante. Tenho aprendido muito nos treinamentos e minha admiração hoje em dia, depois de conhecer a pessoa Zico, é ainda maior”, confessou.





Com a vitória o FC Goa chegou aos sete pontos na tabela de classificação. O próximo compromisso da equipe será contra o Kerala Blasters, no dia oito de novembro, dentro de casa.





Foto Anexada: Divulgação/Indian Super League Foto Anexada: Divulgação/Indian Super League

Assessor de Imprensa