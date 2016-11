/ / Mulher Abacaxi dá dica para emagrecer: “comer abacaxi”

A musa da Inocentes de Belford Roxo emagreceu sete quilos desde que incluiu a fruta em seu cardápio





Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, revelou o segredo do corpo sarado. A funkeira trans, musa da Inocentes de Belford Roxo come uma rodela de abacaxi em todas as refeições. Ela já perdeu sete quilos, em dois meses, graças ao poder da fruta.





Foi a personal diet Maricelha Souza que recomendou Marcela a consumir a fruta após suas refeições. “Abacaxi contém tiamina, mais conhecida como vitamina B1, que ajuda o corpo a quebrar carboidratos para obtenção de energia. A fruta também é rica em fibras, as quais retardam o esvaziamento gástrico, não levando o indivíduo a ter um pico glicêmico. Contribuindo também com o bom funcionamento do intestino”, explica a profissional de saúde.





Segundo a nutricionista, outro benefício da fruta para quem quer emagrecer é que ela contém cerca de 87% de água e fibras, além de baixa densidade calórica, apenas 50 calorias por fatia: “Essa combinação faz com que você se sinta satisfeito por mais tempo, e com poucas calorias. Além de todo os benefícios já expostos, o abacaxi ajuda na vontade de comer doces e não fugir da dieta. Assim, se come menos e ainda tem o benefício de todas as vitaminas e minerais da fruta













































































































































