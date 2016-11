/ / MT é 1° lugar em casos de microcefalia no Centro Oeste

Por Yeda Magossi

Levantamento do Ministério da Saúde aponta que Mato Grosso está em 1º lugar na região Centro Oeste, em relação ao número de casos de microcefalia associada ao zika vírus.

O Estado aparece com 125 casos confirmados do total de 327 notificados, de acordo com o último monitoramento feito no Brasil, que traz dados de 2015 a 2016.

Arquivo Pessoal



Silvia descobriu a microcefalia de Alice quando ela nasceu

Em 15 municípios mato-grossenses foram registrados casos da doença. Até agora estão confirmados 8 óbitos, sendo que 13 mortes ainda são investigadas.

Depois de um ano do aparecimento dos primeiros casos da doença no país relacionada ao zika vírus, a vida de muitas mães mudou. A rotina para cuidar de filhos que nasceram com a má-formação exige mais tempo e dedicação.

Em Várzea Grande, Sílvia Luzia de Almeida, 24 anos, engrossa a estatística de mães que tiveram bebês nascidos com microcefalia.

Ela descobriu que a filha, Alice Sobiescki Almeida Nunes, tinha a doença quando nasceu. Segundo a mãe, nos ultrassons durante a gravidez não foi detectada a má-formação.

“Somente no último ultrassom surgiu uma alteração no perímetro cefálico da Alice, mas já estava perto de ganhar a bebê e o médico disse que o aparelho não estava conseguindo pegar a cabeça toda porque já estava encaixada”.

Sílvia conta a bebê nasceu e a equipe médica percebeu que Alice tinha microcefalia. “Ficamos internadas uma semana fazer exames. No começo eu não sabia o que fazer, onde procurar atendimento, mas sempre me mantive calma”.

Depois de muita luta Alice só conseguiu atendimento na rede pública quando estava com quase 2 meses. Faz acompanhamento médico, terapia ocupacional e fisioterapia.

Além disso, a cada 2 meses, a mãe e a bebê vão até o Hospital de Reabilitação Sarah Kubitschek, em Brasília, onde a criança passa por exames mais detalhados.

Abr



Risco é de contaminação na gestação

“Hoje Alice está com 8 meses e não vejo minha bebê diferente das outras crianças, a única coisa é que ela requer um cuidado especial. Alice é muito amada por todos nós”.

Em Cuiabá, no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), o médico ginecologista Anselmo Verlangierri Carmo atende as pacientes que apresentam os casos de bebês ainda na gestação com microcefalia.

Ele explica que os principais sinais e sintomas incluem manchas vermelhas na pele com coceira, febre, olhos vermelhos (sem coceira e sem secreção), inflamação ou dor nas articulações, dor muscular, dor de cabeça e dor nas costas.

“Com menor frequência, há relatos também de inchaço, dor de garganta, tosse e vômitos. Segundo a literatura, apenas 18% das pessoas apresentam manifestações clínicas da doença. Geralmente os sinais e sintomas duram de 2 a 7 dias”, relata.

O médico conta que o diagnóstico pode ser feito de 2 maneiras por ultrassonografia, em que são verificadas alterações cerebrais.

Após nascimento, o primeiro exame físico é rotina nos berçários e deve ser feito em até 24 horas. Na ocasião devem ser coletados sangue, amostras de placenta e/ou tecidos corporais para investigação laboratorial.

Os profissionais de saúde são obrigados a notificar casos de microcefalia no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Ele alerta que não existe medicamento ou vacina específica para o zika.

Confira alguns cuidados

* Tratamento dos sintomas

* Repousar muito

* Beber bastante líquido para prevenir desidratação

* Tomar medicamentos, como o acetaminofeno ou paracetamol, para diminuir a febre e aliviar a dor

* Não tomar aspirina ou outros anti-inflamatórios, até que a dengue seja descartada, para reduzir o risco de sangramento e usá-los apenas com prescrição médica