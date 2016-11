/ / Morre trabalhador que ficou soterrado após desmoronamento em obra em Sorriso

O acidente de trabalho ocorreu na rua Dona Benta, no bairro Jardim Amazônia, esta tarde. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava na vala que estava sendo escavada quando ocorreu o desmoronamento, de uma das laterais, e ele ficou soterrado. O trabalhador foi identificado como Renê Vilhalva de Lima, 61 anos.

Os colegas disseram que parte do corpo ficou "presa" entre a terra e algumas pedras. Os bombeiros retiraram o trabalhador do buraco e o encaminharam inconsciente ao Hospital Regional de Sorriso. No entanto, não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Durante o trabalho de resgate, os militares tiveram que realizar massagem cardíaca.

O homem trabalhava na implantação da rede de esgoto do município por meio de uma empresa terceirizada pela concessionária.

Outro lado

A Águas de Sorriso, em nota, manifestou que lamenta profundamente o falecimento de Renê Vilhalva de Lima, operário de uma empresa terceirizada que executa obras de implantação da rede de esgoto da concessionária no bairro Jardim Amazônia.

Adotando elevados padrões de segurança em suas atividades, a Águas de Sorriso informa que abrirá um processo interno para avaliar as causas do acidente. No momento do acidente todos os trabalhadores, que passam por constantes treinamentos, estavam utilizando equipamentos de proteção individual.

A concessionária reforça ainda que prestará toda assistência aos familiares.

Por Bruno Bortolozo, de Sorriso (fotos: Rafael Souza)