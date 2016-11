/ / Michel Temer encontra Silvio Santos em salão de cabeleireiro em SP

Temer posa para foto com Silvio Santos e o cabeleireiro Jassa

O presidente Michel Temer posou para foto com o empresário e apresentador Silvio Santos e o cabeleireiro Robson Jassa, depois de cortar o cabelo no salão deste, na Zona Sul de São Paulo. "Um super encontro no salão hoje", escreveu Jassa ao postar a foto em sua conta no Instagram.

O encontro breve aconteceu na tarde de sexta-feira (18), logo após Temer chegar a São Paulo vindo de Brasília. Ele é cliente antigo de Jassa, assim como Silvio Santos

Neste sábado (19), Temer saiu de sua casa no bairro de Alto de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, por volta de 10h30. Ele foi para o escritório que mantém no Itaim Bibi, e voltou para casa no meio da tarde.

Do G1 São Paulo