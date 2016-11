/ / Medeiros recebe prêmio nacional como melhor congressista de MT

Com critérios técnicos como assiduidade em sessões, nível de gastos com verba pública, qualidade de produção legislativa e coerência das informações repassadas em discurso como parâmetros oficiais, o site politicos.org.br premiou na tarde desta quinta-feira (24) os melhores congressistas de todos os estados da Federação no chamado "Ranking dos Políticos". Entre todos os deputados federais e senadores de Mato Grosso, José Medeiros (PSD/MT) foi quem obteve a maior pontuação do estado em 2016.





Atual vice-líder do Governo Federal no Senado, Medeiros diz considerar a premiação muito significativa, sobretudo pela qualidade daqueles que ele ‘concorria’. “Mato Grosso tem deputados federais e senadores extremamente atuantes, trata-se de um estado campeão de produção, historicamente protagonista nas principais discussões políticas da nação e ter conseguido então esta pontuação mais alta entre todos certamente me orgulha muito. Ao mesmo tempo, me traz ainda mais responsabilidade para seguir acordando cada vez mais cedo e dormindo cada vez mais tarde para seguir melhorando a atividade”, considerou.





No ranking geral, Medeiros ficou entre os 54 melhores congressistas do país, sendo o 16º senador mais bem avaliado do Brasil, atrás apenas de nomes como da senadora Ana Amélia (PP/RS), que alcançou o posto de melhor congressista do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado (DEM/GO) e de Waldemir Moka (PMDB/MS), também ganhador do prêmio pelo Mato Grosso do Sul. De acordo com detalhamento dos organizadores da premiação e do ranking, os dados usados para a pontuação são majoritariamente oficiais como oriundos do Judiciário e do Congresso Nacional.





Para Medeiros, que no fim de 2015 foi premiado entre os 10 melhores senadores do país, segundo votação no site especializado Congresso em Foco, o Ranking dos Políticos, por meio do espaço online, criou uma alternativa interessante aos cidadãos para que estes acompanhem em números as atividades dos parlamentares. “É importante porque é um levantamento puramente técnico, que realmente tem força para ajudar os internautas a fazerem uma avaliação mais embasada sobre o trabalho dos seus representantes em vários setores. Achei uma ideia muito boa e que vai contribuir para o debate político”, comentou.

Por FolhaMax