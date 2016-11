/ / Mecânico morre e passageiro fica ferido em acidente na BR 163 na 6ª Agrovila em Terra Nova do Norte

As primeiras informações e que a pessoa envolvido neste acidente trata-se do mecânico Leandro ele era proprietário da Auto Mecânica Flex na 6ª agrovila, o fato ocorreu na tarde desta quinta feira 10.





Nossa reportagem esteve no local do acidente que fica aproximadamente 15 KM do município de Peixoto de Azevedo na BR 163, testemunhas informaram que o veiculo conduzido por Leandro se deslocava de Terra Nova sentido Peixoto de Azevedo, Leandro perdeu o controle da direção saiu da pista e bateu contra uma arvore que fica no acostamento da rodovia, Leandro faleceu no local, o carona que estava com ele no Veiculo foi socorrido ao Hospital Regional de Peixoto em estado grave.





A Policia Militar foi solicitada e esteve presente no local ajudando a controlar o trafego até a chegada da Policia Rodoviária Federal que deverá confeccionar o boletim de acidente, a Politec também foi solicitadapara fazer os primeiros levantamentos periciais para saber as causas do acidente, Leandro deixa esposa e filhos. Por Resumo Diário