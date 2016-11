/ / Mato Grosso disputará final no basquete feminino do JUBs

Preparo físico e entrosamento são as principais características da equipe de MT

O basquetebol feminino de MT venceu a semifinal contra o estado do Maranhão por placar de 59x35, nesta sexta-feira (11.11), no ginásio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), válida pela 3ª divisão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Cuiabá, e disputará a medalha de ouro na final da modalidade contra Goiás. O resultado garantiu a prata para a equipe local e vaga para a 2ª divisão. E o confronto final será neste sábado (12), em local e horário a definir.





MT encarou todos os adversários desfalcado com apenas seis atletas, quando deveria ter dez jogadores. Mesmo com a desvantagem superou Tocantins por 85x33, Acre por 80x18, Roraima por 59x23, Maranhão por 59x35 e permanece invicto. Tem a melhor defesa geral do basquete feminino com média de 27,25 pontos sofridos. E uma das principais forças na marcação e rebote é Elizângela Regina Reis, a pivô mais alta da 3ªdivisão com 1.94 de altura.





Do outro lado, Goiás venceu todos os adversários com folga nos placares e chega na disputa final também invicto. Superaram a equipe do estado do Amapá por 70x11, depois Maranhão por 54x45, em seguida Minas Gerais por 57x43 e, na semifinal, Roraima por 76x17. Tanto Goiás quanto Mato Grosso garantiram prata e ambos sobem para a 2ª divisão nos jogos universitários brasileiros de 2017 (edição 65).





A 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs-2016) foi organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), em parceria com o Governo Federal e Governo de Mato Grosso com apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá. O evento começou em 02 de novembro e encerra no próximo domingo (13.11), sediado em 17 praças esportivas da capital de Mato Grosso, Cuiabá.





Horários das Finais





O JUBs tem um aplicativo para celular chamado CBDU 2016, que pode ser baixado no sistema operacional Android e IOS. Dentro desse aplicativo o torcedor ou atleta pode selecionar o estado e saber tudo sobre as equipes representantes, desde datas, horários e locais das partidas. As informações sobre as finais serão atualizadas! Texto e fotos: Junior Martins