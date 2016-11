/ / Mais dois fugitivos da Cadeia Publica de Peixoto são recapturados pela PM

Após denuncia anônima na manhã deste sábado (19) informando sobre o paradeiro de três fugitivos da Cadeia Publica de Peixoto de Azevedo, a guarnição Policial comandada pelo Tenente Coronel Puziol foi até o local para constatar a veracidade das informações chegando na residência onde os suspeitos estavam escondidos os três correram tentando empreender fuga sendo dois deles preso o terceiro adentrou em um matagal e conseguiu fugir.





Os dois fugitivos recapturados esta tarde São Luan Felipe Pereira e Welberte dos Santos, já Diekson que estava com eles na casa no momento em que os Policiais chegaram conseguiu fugir em meio ao matagal, tendo em vista que local onde os suspeitos estavam era uma chácara localizada no Garimpo da Cuamba zona rural de Peixoto de Azevedo.

Por Resumo Diário (Fotos Edney Menezes

Diekson continua foragido.