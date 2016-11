/ / Luverdense vence Criciúma e se aproxima do G4 na Série B

O Luverdense acaba de derrotar, por 2 a 1, o Criciúma, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Com o resultado, a equipe mato-grossense chegou aos 50 pontos e está apenas 4 pontos da zona de classificação para a Série A, em 7º lugar.





O Criciúma permanece com 47 pontos e caiu para a 9ª colocação. A próxima partida do Luverdense será contra o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo está previsto para às 21h30 (horário de Brasília) de terça-feira (8). Na mesma noite, o Criciúma enfrenta, em casa, o Ceará, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)