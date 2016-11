/ / Luverdense fará amistoso com Arsenal feminino no sábado

Ingressos à venda em vários pontos e valores

O Luverdense Overwhelming Womens confrontará as meninas do Cuiabá Arsenal em amistoso de flag football feminino (esporte similar ao futebol americano), no próximo sábado (26.11), às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo será parte da cerimônia de abertura que antecede o embate entre Cuiabá Arsenal e T-Rex pela semifinal da Superliga Nacional de Futebol Americano, às 18h. E ainda haverá atrações como cheerleaders, bateria Turuna e mascote João Geleia.





De acordo com a presidente do Luverdense Overwhelming, time de futebol americano da cidade de Lucas do Rio Verde (332 km da capital de MT), Maikeline Sartor Borges, a equipe foi fundada oito meses atrás com ambos os gêneros, masculino e feminino, e, depois de muito treino, está preparada para o primeiro jogo da recente história. Segundo ela, começaram focados no futebol americano, mas posteriormente expandiram as atividades para o flag football.





“Será uma honra fazer um amistoso como pré-jogo de uma partida de semifinal de campeonato brasileiro. Vamos usar isso para aprender na prática e ganhar experiência para as competições futuras. Somos uma equipe jovem que planeja competir já no próximo ano. O time masculino entrará no Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano 2017 e o feminino participará dos circuitos de flag football e de futebol americano”, comenta Maikeline Borges.





Um dos destaques do Luverdense é uma recebedora (wide receiver), Merlen Souza de Moraes, que está desde o início da equipe e tem mãos ágeis, corpo esguio e pernas rápidas. Segundo a presidente Borges, o espírito destemido da atleta estimula todo o grupo de doze meninas a ir sempre além das próprias forças. Mas, do outro lado, o time da casa, o Cuiabá Arsenal feminino, com um pouco mais de experiência, pois foi fundado ano passado, também buscará a vitória.





A Associação Atlética Cuiabá Arsenal foi fundada em 2006, mas só expandiu as atividades para o flag football feminino em 2015 e, desde então, tem testado o plantel de meninas em todas as oportunidades possíveis. Inclusive, participou do Circuito Nacional de Flag Football Feminino de 2016, que neste ano teve uma fase classificatória sediada em Cuiabá.





Serviço





O evento principal será a partida de semifinal da Superliga Nacional de Futebol Americano, entre Cuiabá Arsenal e T-Rex Football, neste sábado (26.11), às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. E as meninas do Arsenal e do Luverdense Overwhelming farão um pré-jogo amistoso, às 17h, para entreter o período de chegada do público no estádio.





Setor Leste Inferior – Ingressos por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Com pontos de venda na Doctor Feet Goiabeiras, Livraria Janina Shoppings, Açaí Strong e Estação do Café (CPA II).





Setor Oeste Inferior – Ingressos por R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) com ‘Open Bar’. E ponto de venda apenas na Doctor Feet Goiabeiras. Comercializados apenas para maiores de 18 anos.





Camarotes – Serão ‘Open Food’ com festival de sanduíches e finger foods. E também ‘Open Bar’ com água, refrigerante e 30 litros de Chopp Louvada. Comercializados pelo telefone (65)9-9626-3504 pelo valor de R$ 1.500,00.





Texto e foto: Junior Martins

Assessoria AACA