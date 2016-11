/ / Levir Culpi não resiste após derrota para Cruzeiro e deixa o Fluminense

Rio de Janeiro, RJ, 06 (AFI) - Levir Culpi não é mais técnico do Fluminense. A derrota, por 4 a 2, para o Cruzeiro foi o fim do ciclo do treinador no comando do Tricolor. O anúncio foi feito ainda nos vestiários pelo presidente do clube Peter Siemsen. Marcão, ex-jogador da própria equipe carioca, e auxiliar técnico assume a função até o fim do Campeonato Brasileiro.

O técnico tem aproximadamente 52% de aproveitamento no comando do Fluminense. Foram 52 jogos, com 22 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. O ápice foi a conquista da Liga Sul-Minas-Rio no primeiro semestre. Já no Brasileirão, o treinador engatou uma série de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, fator que deixou o time mais longe na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América.

A derrota para o Cruzeiro foi a sexta partida consecutiva sem vitória do clube das Laranjeiras. No Brasileirão, o time caiu para a nona posição, com 48 pontos, três a menos que o Atlético-PR, sexto colocado e último na zona de classificação à Libertadores.

Segundo o anúncio oficial do Fluminense, o auxiliar-técnico Marcão será o treinador do time tricolor até o final do Campeonato Brasileiro, auxiliado por Matheus Costa, que era observador técnico.