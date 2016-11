/ / Instituto da Visão está realizando trabalho social em Guarantã do Norte

Segundo o coordenador do instituto o senhor Francisco Feitosa o foco da entidade e levar até as pessoas que muitas das vezes não tem condições de irem até uma clinicam e pagarem uma consulta. “Por onde passamos nós trazemos consultas gratuitas, para toda a população de baixa renda”, informou o coordenador. Ele ainda acrescentou que, além da consulta a armação também é gratuita e se houver a necessidade do paciente ter de fazer uso do óculo ele só paga a lente por um valor bem abaixo do valor de mercado.