/ / Inflação registra o menor valor para outubro desde 2000

O grupo alimentação e bebidas ficou 0,05% mais barato

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,26% no mês passado; resultado teve influência favorável de alimentos.

P or Portal Brasil

A inflação deu continuidade à sua trajetória de desaceleração. Em outubro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) variou 0,26%, o menor percentual para o mês desde 2000, quando registrou 0,14%.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta quarta-feira (9). No acumulado do ano, a taxa foi 5,78%. Em 12 meses, o IPCA ficou em 7,87%.

O resultado do mês, segundo o IBGE, foi influenciado pelos preços do grupo alimentação e bebidas, que ficou 0,05% mais baratos; e pelos preços de artigos de residência, que registraram queda de 0,13%.

Outros grupos também deram contribuições favoráveis. Despesas pessoais, por exemplo, desaceleram de 0,10% para 0,01%; educação passou de 0,18% para 0,02%; comunicação, de 0,18% para 0,07%.

Produtos que ficaram mais baratos em outubro

Entre os alimentos, os destaques foram leite longa vida (-10,68%), feijão carioca (-8,79%), cebola (-6,48%), feijão mulatinho (-4,85%), ovos (-4,77%). Também chamaram a atenção a queda nos preços de hotel (-5,63%) e de cigarro (-1,63%).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, refere-se às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários-mínimos. O indicador ainda abrange dez regiões metropolitanas do País, além dos municípios de Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e de Brasília.