/ / Homem que matou ex mulher a facadas em Peixoto está preso

Após denuncia anônima a Guarnição Policial conseguiu êxito na prisão de Jose Mariano

Por Resumo Diário

Jose Mariano

Jose Mariano Bernadino da Silva (44) foi preso na madrugada desta quarta feira 09 na Rua Thiago Magalhães Nunes por volta das 02h50minhs em Peixoto de Azevedo pela guarnição que estava o Sargento PM Adi juntamente com o soldado Jardim.





Após denuncia anônima informando a Guarnição Policial que Jose estava trafegando naquele horário sentido Bairro Nova Esperança neste momento os policiais conseguiram êxito na prisão de Jose Mariano que matou sua ex esposa na noite desta ultima segunda feira 07 com um golpe de faca no pescoço após cometer o ato criminoso Jose Mariano foragiu sendo preso na madrugada desta quarta feira.





Durante a confecção do boletim de ocorrência Jose Mariano informou aos Policiais que cometeu o crime por ciúme, pois o mesmo não aceitava o fim do relacionamento, e que estava completamente arrependido, após a confeccionarem o boletim de ocorrência o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil.