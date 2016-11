/ / Homem é morto com dois tiros em Guarantã do Norte

Segundo consta no boletim de ocorrência da Policia Militar, o suspeito e um casal estavam consumindo bebida alcoólica em uma residencia no bairro Cidade Nova, quando em dado momento o suspeito adentrou em um comodo da casa, onde ainda tinha alguns pertences, e voltou com uma arma de fogo, vindo a efetuar alguns disparos nas vitimas.

Um dos disparos veio a acertar no abdômen do Sr Rosivaldo Ferreira que veio a ser sorrido pela ambulância, mas veio a óbito no hospital. Já na Senhora Ramona, ex esposa do suspeito, uma bala acertou sua mão e atingindo o seu celular.

O suspeito também teria efetuado vários disparos contra as pessoas que estava naquela localidade.O suspeito foragiu do local em um veiculo Fiat Stilo de cor Azul, de imediato a Policia Militar fez diligencia na tentativa de encontrar o suspeito mas não obteve exito. Por O Território Web