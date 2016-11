/ / Governo federal retomará obras em 28 cidades mato-grossenses

O Ministério do Planejamento anunciou que vai retomar 1,6 mil obras de infraestrutura no país. Os empreendimentos estavam paralisados até dia 30 de junho e foram selecionados “em função da relevância para a população e da melhoria que irão proporcionar nas condições de vida dos brasileiros”. Em Mato Grosso, são 55 obras em 28 cidades. Somados, os investimentos totais chegam a R$ 93,5 milhões. Entretanto, os valores estimados a pagar a partir da execução física para conclusão são de R$ 54,6 milhões no Estado.

Em Sinop, o governo deve repassar para a prefeitura o valor restante de duas creches que já estão sendo construídas. “A cada fase da obra é feita uma medição e assim os valores vão sendo liberados. Como as obras estavam paradas, parte dos recursos não foi enviada. As creches foram orçadas em R$ 1,3 milhão, cada. Acontece que este valor não é suficiente para cobrir o custo total, que é superior. Em Sinop, após problemas com a empreiteira, o município retomou as obras com recursos próprios. Agora, o governo deve liberar valores referentes a estes R$ 2,6 milhões”, explicou, ao Só Notícias, a secretaria de Educação, Gisele Faria de Oliveira.

Outra obra que deverá ser retomada é o Centro de Iniciação ao Esporte, no residencial Sabrina, orçada em R$ 3,5 milhões. Menos de 50% do total foi construído até agora. Em Sorriso, será retomada a obra de uma creche avaliada em R$ 1,7 milhão, cuja construção também não avançou até a metade.

De acordo com a lista divulgada pelo Ministério do Planejamento, serão retomadas obras em Cuiabá (Unidades Básicas de Saúde, creches e cidades históricas), Rondonópolis (centro de artes, saneamento e urbanização de assentamentos), Peixoto de Azevedo (creche), Várzea Grande (nove unidades de saúde e obras de saneamento), Cáceres (urbanização de assentamentos), Guarantã do Norte (creche) e Paranaíta (creche).

Também constam na lista obras em Aripuanã, Barra do Bugres, Campinápolis, Castanheira, Colniza, Confresa, Cotriguaçu, Denise, Guiratinga, Indiavaí, Jaciara, Nova Marilândia, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, Santo Afonso e Santo Antônio do Leverger.

Segundo o governo federal, a retomada das obras irá movimentar a economia nos estados e municípios, com a criação de novos postos de trabalho. A estimativa é de que a iniciativa gere até 45 mil empregos na cadeia produtiva da construção civil nos 1.071 municípios brasileiros que serão contemplados.

Por Só Noticias