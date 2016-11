/ / Gigantes do samba e do pagode se apresentam neste sábado na Capital

Eles mandaram o sinal e avisaram que estão chegando. Neste sábado (5), Cuiabá irá se tornar a meca do samba e do pagode brasileiro. Para comemorar o aniversário do grupo mato-grossense SeduSamba, Pixote e Ferrugem aterrissam no palco da Musiva com toda a sua energia e animação em uma noite memorável para os amantes do gênero.





Influenciado pelo samba de roda e pela Música Popular Brasileira (MPB), o grupo Pixote irá trazer toda a sua alegria e irreverência para o show na cidade. Com 23 anos de estrada, os artistas irão apresentar canções do seu DVD mais recente, “Ao Vivo” – que reúne hits como “Brilho de Cristal”, “Frenesi”, “Insegurança”, “Soletra”, “A Lua e Eu”, “Desculpa Perfeita” e “Mande um Sinal” – bem como “A Lei do Amor” e “Ouve Essa Canção”.





Dodô (vocais), Eduardo Pacheco (pandeiro), Thiago Carvalho (teclado) e Agnaldo Nascimento (tan tan) prometem fazer os fãs de carteirinhas cantarem e dançarem sem parar na madrugada.





Fenômeno da nova geração do pagode, o carioca Jheison Failde de Souza – mais conhecido como Ferrugem – se apresenta pela primeira vez em Cuiabá com a turnê “Climatizar”. Além da faixa-título, que cede nome ao show, não irão faltar canções como “Locomotiva”, "Ensaboado", "Tentei Ser Incrível", “Meu Bem” e “Saudade Não É Solidão”, entre outras. Também entram para o setlist parcerias com Alcione, em “Paciência”, e com Anitta, em “Namorado”.





Comemorando seu 11º aniversário, o grupo SeduSamba agitará a galera com seus sucessos autorais como “Brigar Pra Quê”, “Nossa Realidade”, “Não Foi Por Falta de Amor” e releituras de canções nacionais. No dia 5 de novembro, as portas da casa a partir das 22h e os shows estão previstos para 00h30.





INGRESSOS – Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda da Casa de Festas e do Ingressos MT. Pela internet é possível adquirir a entrada por meio do site da Musiva. O valor referente ao setor pista, primeiro lote promocional, é de R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira), disponíveis até acabarem as unidades limitadas.





Os bistrôs (para 6 pessoas) podem ser adquiridos pelo valor de R$ 700,00 e os camarotes (para 10 pessoas) estão disponíveis pelo valor de R$ 1.400,00. Também é possível adquirir a entrada para a Área Vip por R$ 90 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira). Mais informações e reservas pelo telefone (65) 3634-7611 .