/ / Garotos de Guarantã do Norte terão a oportunidades de se tornarem profissionais do futebol

Na quarta-feira (09/11) no estádio Macedão em Guarantã do Norte/MT estará acontecendo uma avaliação, com o observador técnico do Fluminense, Diogo Nunes, que estará em Guarantã do Norte, para realizar uma peneirada com garotos nascidos em 1999 até 2006. Está oportunidade não será só para os garotos, as meninas, nascidas em 1996 até 2001 também terá sua oportunidades de estarem jogando em um clube profissional.