/ / Gabriel Jesus desencanta e Palmeiras arranca empate com o Atlético

O atacante Gabriel Jesus desencantou nesta quinta-feira após oito jogos sem marcar gols pelo Palmeiras. Mas a equipe dirigida por Cuca não conseguiu segurar o Atlético-MG e sair do estádio Independência com uma vitória. O argentino Lucas Pratto saiu do banco de reservas e decretou a igualdade por 1 a 1 em Belo Horizonte. Com o empate, o líder Palmeiras termina a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro com 71 pontos, quatro a mais do que o Santos, atual segundo colocado, e cinco à frente do Flamengo, que ocupa a terceira posição.





O Atlético-MG, com 61 pontos, ocupa a quarta posição e já não tem mais chances de ser campeão nacional. Para o Palmeiras ser campeão no próximo domingo, os comandados de Cuca terão de vencer o Botafogo, no Palestra Itália, e torcer para uma derrota do Santos diante do Cruzeiro, no estádio do Mineirão. Além disso, o Flamengo não poderá triunfar contra o Coritiba, no Maracanã. Palmeiras e Santos irão a campo às 17 horas (de Brasília), enquanto o Flamengo joga às 19h30.





Se não quiser depender de outros resultados, o Palmeiras terá de conquistar seis pontos nas próximas três rodadas do Brasileiro. Além do Botafogo, o Verdão enfrentará a Chapecoense, dentro de casa, e encerrará sua participação no campeonato em Salvador, contra o Vitória – ameaçado de rebaixamento. Já o Atlético-MG focará na disputa da final da Copa do Brasil.





O primeiro jogo contra o Grêmio está marcado para a próxima quarta-feira, dia 23, no Mineirão. A grande decisão ocorre no dia 30, na Arena de Porto Alegre.

Por Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/arquivo)