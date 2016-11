/ / Força tarefa é montada para tentar localizar suspeitos de assaltar Agência do Sicredi em Novo Mundo

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA), Grupo de Operações Especiais (GOE) juntamente com Centro Integrado de Operações Policiais Áreas (CIOPAER) foram acionados para ajudar nas buscas aos quatro suspeitos de assaltar a Agência de Créditos Sicredi no município de Novo Mundo na manhã desta sexta-feira (04-11).



O agrupamento chegou ao município no mesmo dia do ocorrido e já iniciaram as buscas, porém ninguém foi localizado, eles retomaram os trabalhos na manhã deste sábado (05-11), com esquipes em terra e o grupo da Ciopaer em helicóptero.



Segundo informações os suspeitos foragiram sentido a Comunidade Araúna, levando duas reféns que logo em seguida foram localizadas na entrada de uma fazenda, e os meliantes fugiram tomando rumo ignorado, isso leva os policiais a procurar os suspeitos nas áreas de mata do município.