/ / Fluminense desperdiça pênalti no fim e apenas empata com o Atlético-PR

O Fluminense perdeu a chance de colar no G6 do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-PR, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a oito jogos sem vitória e seguem a três pontos da zona de classificação para a Libertadores, com 49 pontos. Já os paranaenses continuam na sexta posição, com 52, mas podem perder o posto para o Corinthians na rodada.





Os cariocas conseguiram aproveitar uma das poucas chances criadas no primeiro tempo para abrir o placar com Cícero. No segundo tempo, o Atlético-PR chegou a empate com Hernani, de pênalti.





Já nos acréscimos, os tricolores tiveram a chance de marcar o segundo, mas Gustavo Scarpa desperdiçou um pênalti. Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente a Ponte Preta, no domingo, em Campinas. No mesmo dia, o Atlético-PR vai receber o Sport, na Arena da Baixada.

Por Gazeta Esportiva (foto: Nelson Perez)