/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebe Selo Instituição Socialmente Responsável 2016

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que tem por objetivo certificar que a IES participou da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2016 e está verdadeiramente engajada com o ensino responsável.

P ara receber o selo, a instituição deve aderir à campanha e promover atividades voltadas à responsabilidade social, ao longo do ano. Juntamente com o selo, a ABMES parabenizou a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã pela conquista.





- Palestra e gincana de conscientização de combate ao mosquito Aedes Aegypti, em que os acadêmicos do 8º semestre A do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promoveram durante os dias 12 a 17 de setembro, palestras e gincanas sobre o controle do mosquito Aedes Aegypti com turmas de 6º ano das escolas de Educação Básica;





- Movimento Circuito Rosa, realizado nos dias 10 e 22 de outubro, nas dependências da Faculdade, que contou com palestra de conscientização com o tema “Câncer de Mama”, ministrada pela Dra. Eliane Elisa Donadel Guimarães Dal Sochio e apresentações culturais;





- Dia das Crianças em Matupá, em que os acadêmicos voluntários participaram da organização do evento, ajudando nas brincadeiras, pinturas e distribuição de pipoca, levando alegria, diversão e encantamento às crianças. O evento aconteceu na Escola Luiza Miotto e foi realizado pela Secretaria de Assistência Social de Matupá e a Associação Esportiva e Cultural.





A Campanha da Responsabilidade Social iniciou-se no ano de 2005 e segue até hoje como uma forte tradição. A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participa do evento desde o começo, fortalecendo seu papel como instituição comprometida com o bem-estar social, através de ações solidárias e de conscientização.