/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte abre Inscrições para o Vestibular 2017 - Prova 09/12‎

Está aberto o período de inscrições para o Vestibular 2017 da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte. O prazo vai até o dia 9 de dezembro, até às 17h. As inscrições são gratuitas. A prova será aplicada no dia 9 de dezembro, às 19h, nas dependências da Faculdade.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte oferece dez cursos de graduação: Administração , Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras -Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

As inscrições podem ser feitas através do site: http://www.faculdadeuniflor.edu.br/inscricao-vestibular-2016 A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é a única Instituição de Ensino Superior na região norte de Mato Grosso reconhecida pelo MEC com nota 4. Além disso, disponibiliza: - 300 bolsas de até 100%. - FIES E FAAI - Financiamento Próprio ( Com crédito já aprovado) - Transporte Gratuito; - Infraestrutura moderna; - Professores qualificados.

Para mais informações, entrem em contato através do tel 66 3552 1965 – (66) 3552 4327 / cel (66) 9 9635 6131. Ascom/FCSGN