/ / Exército apreende 149 bananas de dinamite em garimpo no Nortão

O Exército, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreendeu 149 unidades de emulsão explosiva encartuchada, 48 espoletas, 52 metros de cordel detonante e 7,5 metros de estopim em um garimpo, localizado entre os municípios de Nova Santa Helena e Marcelândia, na última segunda-feira.





A ação fez parte da operação intitulada “Midas Norte”. Além disso, foi constatada a fabricação irregular de explosivos, sendo encontrados 5,5 mil quilos de explosivos, 500 quilos de emulsão explosiva encartuchada, mais de 1,3 mil metros de cordel detonante e diversos acessórios explosivos. Os locais não tinham autorização para o trato com Produtos Controlados pelo Exército (PCE).





Os responsáveis pelos produtos e pelo local de extração do minério foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil da região para as providências necessárias. No entanto, a nota do Exército não especifica quantas pessoas foram presas durante esta operação.





Segundo informações da assessoria de imprensa do Exército, as fiscalizações são direcionadas às empresas de extração de minério; prestadoras de serviço de detonação para construção civil; depósitos de explosivos e produtos químicos; e comércios de armas e munições.





Além da inspeção destas atividades, a ação também visa levar informação aos que trabalham com produtos controlados, buscando assim regular o trato correto, seguro e legalizado destes produtos.





O objetivo desta operação é a legalização destas empresas, o correto manejo de produtos controlados e a redução de desvio destes artigos para uso em atividades ilícitas.

Por Redação Só Notícias (fotos: assessoria)